Очевидцы сняли на видео потоп на станции метро «Нижегородская» в Москве

Очевидцы засняли на видео потоп на станции метро «Нижегородская» в Москве Фото: стоп-кадр из видео

В сети появилось видео потопа на станции «Нижегородская» Некрасовской линии московского метро. На опубликованных кадрах с места происшествия видно, как по посадочной платформе течет вода. При этом с потолка продолжает капать вода, похожая на дождь средней интенсивности. В пресс-службе Московского метрополитена KP.RU прокомментировали ситуацию.

По словам сотрудников метро, сейчас станция «Нижегородская» Некрасовской линии работает в штатном режиме.

— Ранее было зафиксировано поступление воды на пути и часть платформы из-за нарушения герметичности трубы водоснабжения. Службы метрополитена оперативно устранили поступление воды. Безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает, — сообщили в пресс-службе метрополитена.

Сейчас сотрудники метро убирают собравшуюся на станции воду.

Ранее KP.RU писал, что на станции метро «Баррикадная» мужчина вытащил из вагона пенсионера и избил его.