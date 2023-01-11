Овчинский: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» наладил выпуск препарата для улучшения работы мозга

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Новое средство для стимуляции мозговой активности и умственной деятельности начали выпускать в ОЭЗ «Технополис Москва». Этим занялась расположенная в ОЭЗ инновационная научно-производственная компания «Академия-Т». Она продолжает увеличивать объемы импортозамещающих товаров для лечебного и спортивного питания. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, только за 2022 год компания представила на рынке около десяти новинок.

«Сюда входит линейка энергетических гелей для спортивного питания, препарат для людей с непереносимостью лактозы и еще одна добавка для мозга с антивозрастным эффектом, - отметил глава ведомства. - По итогам года количество производимой продукции выросло в полтора раза».

Выпускаемая добавка помогает улучшению памяти, ускоряет запоминание информации, повышает концентрацию и обучаемость у людей разного возраста - от молодежи до пенсионеров. В препарате собрана комбинация масел шалфея, комплексно воздействующая на нервную систему. При этом растет проводимость нейронов и быстрее передаются нервные импульсы. Результат того стоит - мозг работает лучше! Пациенты замечают первые положительные изменения уже через час после приема первой капсулы. А спустя месяц использования препарата достигнутый эффект достигает своего максимума.

Как рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, производитель выпускает свои товары на площадке «Печатники» столичной ОЭЗ с 2016 года. Здесь проводятся научно-исследовательские работы и создаются новые высокотехнологичные продукты спортивного и лечебного питания. В 2009 году «Академия-Т» стала официальным поставщиком сборных команд России, команд премьер-лиги и школ олимпийского резерва.

«Сегодня компания производит более 650 тысяч единиц продукции в год, - уточнил глава ОЭЗ. - В ней создано более 50 рабочих мест».

По словам генерального директора компании «Академия-Т» Энвера Токаева, наукоемкие предприятия получают необходимые возможности при локализации на площадке «Печатники» ОЭЗ Москвы.

«Комфортная инфраструктура, транспортная доступность, размещение неподалеку от центра города – все это способствует концентрации не на бытовых вопросах, а на вопросах, связанных с наукой и дальнейшими исследованиями», - пояснил руководитель компании.