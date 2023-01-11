Ефимов: Москвичи оформили аренду или покупку более 10 гектаров городской земли для строительства частных домов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Многие москвичи хотят построить свой жилой дом. Тем более, что возможности для этого в столице есть. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в прошлом году для таких целей город продал и сдал в аренду 75 земельных участков. Их общая площадь - более 10,7 гектара.

«Покупка проходила как в рамках конкурентной процедуры, так и без торгов, аренда – на аукционах, - отметил заммэра. - Впоследствии земельные участки можно будет выкупить у города со скидкой 60 процентов от кадастровой стоимости земли».

Список участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) составляется согласно Земельному кодексу России и законодательству Москвы о землепользовании. Его расширяют по решению Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) города. Перечень на сегодня состоит из 161 участка. Из них 128 - уже реализованы.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что жители стабильно проявляют интерес к земельным участкам для ИЖС.

«В 2022 году они приобрели у города 55 участков общей площадью 8,2 гектара, - уточнил Гаман. - Из них 94 процента реализовано городом по итогам проведения торгов, так как на покупку участков было несколько претендентов».

По его словам, чаще всего землю выкупали в Троицком округе - 40 участков. Кроме того, на востоке города продано 9 участков, на юго-западе - 3, в Новомосковском округе - 2 и на северо-западе - 1.

В 2022 году городские торги завершились оформлением 20 договоров аренды земли под ИЖС. Общая площадь участков - 2,5 гектара. А сумма ежегодных платежей в целом равна 63,8 миллиона рублей. Все арендованные под строительство места находятся в Троицком и Новомосковском округах. После строительства и регистрации права собственности на дом арендатор вправе выкупить землю за 40 процентов от кадастровой стоимости.

Подробнее об участках для аренды под ИЖС, лотовой документации, а также процедуре торгов - на Инвестиционном портале города Москвы.