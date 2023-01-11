Движение поездов на серой и оранжевой ветках московского метро вернули в график

Движение на серой ветке московского метрополитена вернули в привычный график Фото: Михаил ФРОЛОВ

В московском метро на серой и оранжевой ветках полностью восстановлено движение в соответствии с привычным графиком после проведения проверки инфраструктуры. Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры.

Из-за увеличения интервалов поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии (6) на некоторых станциях образовались большие очереди. Также на Калужско-Рижской линии (6) тоже проходили подобные работы, из-за которых необходимо было скорректировать движение поездов.

На данный момент удалось полностью восстановить движение в соответствии с графиком.

Ранее KP.RU писал, что на серой и оранжевой ветках московского метро временно увеличили интервалы движения поездов в связи с проверками инфраструктуры. Необходимые работы старались провести в максимально сжатые сроки, чтобы избежать сильных задержек.