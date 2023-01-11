Спасатели предупредили о водоемах с тонким льдом в Московской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спасатели Московской областной противопожарно- спасательной службы Московской области провели замеры льда на водоемах. Несмотря на 20-градусные морозы, которые вот уже несколько дней держатся в регионе, выходить на лед на некоторых поверхностях опасно. Всего эксперты нашли 14 таких водоемов.

Толщина льда на водоемах колеблется от 0 до 50 сантиметров. В которых случаях лед неоднородный, что говорит о недостаточности его прочности. Получился своего рода пирог из мокрого снега и льда, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Водоемы, где тонкий лед:

Р. Клязьма в Богородском городском округе - толщина льда от 0 до 15 см,

В Орехово-Зуево - до 25 см,

Р. Яуза в Мытищах – до 5 см,

Яуза в Павловском Посаде – до 10 см,

р.Пехорка в Балашихе - местами до 2 см,

р. в Нахабинке - от 0 до 20 см,

р. Ольховка в Раменском - 5 см,

р. Лопасни в Чеховском городском – до 12 см,

Москва-река в Бронницах (д.Кукарино) - 5 см,

Москва-река в Коломне - от 0 до 21 см,

Волга в Дубне - 2 см,

Ока в Ступино – до 15 см,

Ока в Коломне – от 0 до 31 см.

Две трети территории России находятся в зоне аномальных морозов с отклонением температуры от нормы на 15-20 градусов. Но уже сегодня обозначилась тенденция на смягчение холода, говорит РИАМО.

А тем временем, в Москве в парке "Малаховское озеро" открыли сезон зимнего плавания. Участники не просто окунулись в прорубь, сообщает Москва 24.