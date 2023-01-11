За прошедшие сутки в Москве выявили 1678 новых заражений COVID-19 Фото: REUTERS

В Москве по данным на 11 января выявлено 1678 заболеваний COVID-19. Такая статистика опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

Госпитализировали за сутки 125 пациентов с осложнениями заболевания коронавирусной инфекцией.

Полностью выздоровели за тот же период 1087 человек, а скончались от осложнений и последствий COVID-19 14 пациентов за сутки.

Москва сохраняет первую строчку по количеству заражений за сутки среди всех регионов России. На втором месте располагается Санкт-Петербург, а третью строчку в списке занимает Свердловская область.

Всего за время пандемии коронавируса в Москве выявили 3 311 754 случая заражения. Умерло за этот же период 47 639 пациентов.

Ранее KP.RU писал, что 10 января в Москве врачи выявили 1123 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 16 жителей столицы. Госпитализировали 114 человек за сутки.