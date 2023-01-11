Тематические карты «Тройка» выпустили в Москве ко Дню заповедников Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве были выпущены лимитированные проездные билеты «Тройка», приуроченные ко Дню заповедников и национальных парков. На картах изображены редкие животные, занесённые в Красную книгу России. Об этом пишет пресс-служба Департамента транспорта столицы.

Новые карты «Тройка» украсили изображениями дальневосточного леопарда, белого медведя, белоплечего орлана, дзерена, калана, лошади Пржевальского, моржа и северного оленя, а всего в сумме их выпустили тиражом в 10 тыс. копий.

На каждом таком билете можно найти QR-код, через который пользователь попадёт на сайт российских заповедников и сможет узнать много новой и интересной информации. Приобрести лимитированную коллекцию можно на стойках «Живое общение», в сувенирных магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также в интернет-магазине mos.metro.

Как отметили в Департаменте транспорта, это не первая совместная работа с Минприроды России. В московском метро уже ездил поезд, в котором пассажиры могли увидеть много интересных фактов о животных, а также работала выставка, посвящённая вымирающим видам.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве выпустили лимитированную коллекцию карт «Тройка» с изображениями культовых советских автомобилей.