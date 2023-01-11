Бориса Зимина* суд заочно арестовал по обвинению в особо крупном мошенничестве Фото: Shutterstock

11 января Тверской суд Москвы заочно арестовал предпринимателя Бориса Зимина*, обвиняемого в махинациях на сумму 567 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

Из ходатайства следует, что Зимин* в составе организованной группы совершил мошенничество с 52% акций каршеринговой фирмы на сумму в 567 миллионов рублей.

Следователь заявил, что сам бизнесмен находится за рубежом, а в России инициировано его объявление в розыск. Двухмесячный арест может вступить в силу с момента экстрадиции его в Россию либо с момента его задержания.

По данным из открытых источников, предприниматель проживает в Израиле с 2020 года. В России он не живет уже около 18 лет.

Ранее KP.RU писал, что МВД России объявило в розыск Бориса Зимина*. Причиной для объявления предпринимателя в международный розыск стала статья Уголовного кодекса РФ.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.