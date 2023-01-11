Диетолог Гинзбург назвал самый опасный завтрак для пожилых людей

Одним из самых вредных завтраков является колбаса с белым хлебом и сладким чаем Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал самый вредный завтрак для пожилых людей. По его словам, это жареная колбаса с белым хлебом и сладким чаем, сообщает «Москва 24».

Специалист пояснил, что все продукты в этом блюде опасны. Например, сахар, который добавляют в чай, нарушает обмен веществ, повышает уровень глюкозы в крови и ускоряет развитие сахарного диабета, атеросклероза, различных опухолей. Сахар также содержится в белом хлебе.

«Колбаса – это продукт глубокой переработки мяса. Мы видим очень четкие связи между количеством колбасы в день и раком толстой кишки. Это тоже очень вероятная для пожилого возраста патология», - отметил эксперт.

Врач добавил, что при жарке в колбасе появляются «продукты гликирования», ускоряющие процесс старения.

Гинзбург порекомендовал есть на завтрак кисломолочный напиток с ягодами и мюсли, кашу с сухофруктами, яйца или творог. К каждому приему пищу он советует добавлять овощи.

Как писал KP.RU, диетолог Анжелика Дюваль рассказала о вреде красного мяса. По ее словам, этот продукт может привести к онкологии, поэтому его стоит употреблять лишь раз в неделю.