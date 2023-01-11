Женщина пострадала в аварии с частным автобусом на 10 км МКАД

Коммерческий автобус вылетел с проезжей части в кювет на 10 км МКАД Фото: прокуратура Москвы

В Москве на 10 километре МКАД частный автобус, осуществляющий бесплатные перевозки, улетел в кювет. В результате аварии пострадала 64-летняя пассажирка, женщине пришлось обращаться за медицинской помощью, сообщили в Телеграм-канале столичной прокуратуры 11 января.

На представленных ведомством кадрах видно, как транспортное средство уносит за пределы проезжей части. На месте ДТП работали оперативные службы города. Прокуратура Юго-Восточного округа контролирует установление всех причин и обстоятельств случившегося.

Ранее KP.RU сообщал, что накануне, 10 января, массовое ДТП с участием 12 машин произошло на трассе М-9 «Балтия» в Подмосковье. Инспекторами на месте было принято решение заузить проезжую часть до одной полосы, движение на участке было затруднено. Никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.