С подарками - бесплатно: Московский зоопарк объявил о начале специальной акции Фото: Михаил ФРОЛОВ

Каждый посетитель Московского зоопарка, в период с 13 по 15 января, может не платить за билеты, если принесёт для животных какой-нибудь подарок. Правда, сюрпризы для зверей должны соответствовать заявленному списку, о чём пишет издание «Вечерняя Москва», со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

Акция «В зоопарке ждут подарки» заключается в том, что люди смогут бесплатно посетить зоосад, однако должны принести какие-нибудь подарки для животных. Это могут быть игрушки: мячи, гантели или косточки из экологически безопасных материалов, а также большинство товаров, какие можно найти в любом зоомагазине. Главное, чтобы это были именно игрушки, а не наполнители для лотков или клетки, к примеру.

Принесённый с собой подарок вы сможете обменять на специальный, акционный билет, который позволит вам бесплатно пройти на территорию зоопарка. Ну а подарок нужно будет отдать волонтёрам - пункты приёма будут работать три дня, с 10:00 до 16:00, у главного и нового входа, который расположен со стороны станции метро «Баррикадная».

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Московском зоопарке собрали для животных более тысячи новогодних ёлок, которые не были распроданы предпринимателями в праздничные дни.