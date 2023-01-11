Грузовик загорелся на 60 км МКАД в районе съезда на Рублевское шоссе

На месте происшествия работают оперативные службы Фото: Департамент транспорта Москвы

Грузовой автомобиль загорелся на внешней стороне 60 километра МКАД в районе съезда на Рублевское шоссе, сообщили в Телеграм-канале столичного Департамента транспорта 11 января.

На месте происшествия работают оперативные службы города. От транспортного средства валит густой серый дым. Информация о пострадавших уточняется, а обстоятельства случившегося выясняются.

Движение на участке было затруднено, но по состоянию на 17:31 - восстановлено.

Ранее KP.RU писал, что частный автобус, осуществляющий бесплатные переводки, съехал с проезжей части и улетел в кювет на 10-м километре Московской кольцевой автодороги. В результате ДТП пострадала 64-летняя пассажирка, женщина обратилась за медицинской помощью. Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств аварии.