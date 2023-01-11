Потерявший сознание водитель трапа в Шереметьево протаранил самолет

Почувствовавший себя плохо водитель телетрапа в Шереметьево протаранил самолет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 10 января, в московском аэропорту Шереметьево произошёл неприятный инцидент с самоходным трапом и самолётом. Сотрудник, управлявший трапом, резко почувствовал себя плохо и допустил столкновение с бортом авиалайнера. Об этом KP.RU сообщили в пресс-службе аэропорта.

Как отмечают в Шереметьево, столкновение произошло во время предполётного обслуживания самолёта. Изучив повреждения, специалисты пришли к выводу, что никаких существенных последствий не оказалось - трап просто оцарапал краску на двери. Воздушное судно допустили к полёту, оно вылетело и благополучно добралось до места назначения, без инцидентов.

Что же до сотрудника, допустившего столкновение трапа с самолётом, ему была оказана своевременная медицинская помощь. Сейчас он находится под присмотром врачей, которые диагностировали отравление.

В пресс-службе аэропорта не подтвердили появившуюся в СМИ информацию о том, что сотрудник был в состоянии наркотического опьянения. Работник проходил плановое медобследование перед тем, как выйти в смену. Медики не выявили у него никаких отклонений.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Перми самолёт, который должен был лететь в Москву, во время разгона выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Пассажиры и само воздушное судно не пострадали.