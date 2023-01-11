Шесть автомобилей столкнулись на пересечении проспекта Андропова и улицы Маршала Шестопалова в Москве

Два автомобиля столкнулись на пересечении проспекта Андропова и улицы Маршала Шестопалова в Москве Фото: Департамент транспорта Москвы

Сегодня вечером, в 17:13, на пересечении проспекта Андропова и улицы Маршала Шестопалова в Москве столкнулись два автомобиля. Из-за ДТП произошёл серьёзный затор, о чём сообщает Телеграм-канал Департамента транспорта столицы.

Как отметили в ведомстве, из-за столкновения были перекрыты две полосы движения, и единственным свободным участком осталась полоса КМ. Во избежание пробки водителей просили объезжать данный участок, но сейчас движение уже восстановлено - проезд свободен.

На месте происшествия работали экстренные службы города, информации о пострадавших, равно как и обстоятельств случившегося, пока нет. Судя по снимку с камеры дорожного наблюдения, затор из-за столкновения образовался длинный, но устранили его за 18 минут.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве суд решил отправить под арест мужчину, который на иномарке выехал на встречную полосу, спровоцировав серьёзное ДТП с восемью пострадавшими.