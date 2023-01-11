Пожарные обнаружили тело мужчины во время тушения огня в Москве Фото: ГСУ СК России по Москве

11 января, в одном из бытовых помещений, расположенных рядом с Производственной улицей в Москве, вспыхнул пожар. Прибывшие на место пожарные бригады во время выполнения своей работы обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Москве.

Ликвидировав пожар и начав осмотр уцелевших помещений, пожарные нашли тело мужчины 1967 года рождения. Солнцевский межрайонный следственный отдел СК РФ начал проверку по факту гибели человека.

Сейчас следователи находятся на месте происшествия, выясняются все обстоятельства как гибели мужчины, так и начала возгорания. После выяснения всех деталей станет известно, какие меры реагирования будут приняты правоохранителями.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 8 января в Москве произошёл похожий случай - в многоквартирном доме на улице Дмитрия Ульянова начался пожар. Прибыв на место и ликвидировав возгорание, пожарные обнаружили тела троих человек. При подробном осмотре выяснилось, что смерть носила криминальный характер.