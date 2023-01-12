Педофил из Москвы искал своих жертв в интернете и отсылал им порнографические фото

Педофил из Москвы отсылал фотки порнографического характера несовершеннолетним девочкам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве расследуют уголовное дело развратных действиях, совершенных в отношении двух и более лиц. 38-летний мужчина общался в соцсетях с несовершеннолетними девочками в социальных сетях и отправлял им фотографии недетского содержания. Одной из потерпевших исполнилось всего 13 лет, рассказали в СКР Москвы.

Следователи выяснили, что в конце декабря 2022 года мужчина с помощью интернета начал общаться с ребенком, вошел к ней в доверие и отправлял фото порнографического содержания.

Его задержали. Оказалось, что потерпевших было как минимум двое.

Ранее задержанный был судим за незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов.

Расследование продолжается, педофила проверяют на причастность к другим преступлениям. Сам он находится под стражей.

Ранее в московском метро задержали педофила. Как писал KP.RU, пассажир приставал к 11-летней, ранее не знакомой ему девочке. Его остановили инспектор УВД на Московском метрополитене и сотрудник ГКУ «Организатор перевозок».