Эксперт: Благодаря 4 новым проектам КРТ в Москве создадут еще более 14 тысяч рабочих мест

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Адреса будущих реорганизуемых площадок назвал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Сюда входят территория на Кусковской улице, владение 12, а также участки бывших промзон «Вагоноремонт», Алтуфьевское Шоссе и Красный Строитель. Их общая площадь превышает 66 гектаров. «В ходе реорганизации инвесторы смогут возвести на участках более 330 тысяч квадратных метров жилой недвижимости, а также современные офисы, физкультурно-оздоровительные комплексы, кафе, рестораны, магазины, гостиницу, производственные предприятия и технопарк».

На объектах общей площадью почти 580 тысяч квадратных метров появятся более 14 тысяч новых рабочих мест», - отметил заммэра.

При этом больше всего рабочих мест будет создано на участке бывшей промзоны Красный Строитель - свыше 4,6 тысячи. Здесь будущий инвестор построит 189 кв м современного жилья, 215 кв м общественно-деловых объектов, а также всю необходимую сопутствующую инфраструктуру: школу на 900 мест, детский сад для 250 воспитанников, храм и поликлинику, рассчитанную на 320 посещений в смену.

Эксперты высоко оценивают потенциал КРТ.

«Комплексное развитие территорий – ключевой локомотив социально-экономического развития Москвы, - говорит Андрей Бархота, независимый экономист. - Благодаря реорганизации четырех участков, предлагаемых для комплексного развития территорий, в столице будет создано более 14 тысяч рабочих мест с индустриальной дифференциацией». По его мнению, рост занятости приведет к высоким темпам экономического развития, а, следовательно, и благосостояния жителей.

«Потенциал комплексного развития рассматриваемых столичных территорий достигает 66 гектаров, что позволит значительно увеличить объем вновь возведенной социальной инфраструктуры, обеспечив жителей территорий высоким качеством жизни и комфортной городской средой», - подчеркнул эксперт.

Напомним, городская программа КРТ даст городу в перспективе около 550 тысяч дополнительных рабочих мест. В целом инвестиции в проекты составят семь триллионов рублей. В столичный бюджет поступят около трех триллионов рублей. К примеру, инвесторы займутся КРТ участков бывших столичных промзон «Октябрьское Поле», «Коровино», «Кунцево», «Алтуфьевское Шоссе», «Братцево», «Теплый Стан» и «Автомоторная», заброшенной стройки в Тропарево-Никулино и площадки в Тимирязевском районе столицы.