Тематические «Тройки» и «Единый» выпустили в Москве к 120-летию со дня рождения академика Курчатова

В продажу поступили карты «Тройка» и проездные билеты «Единый», посвященные 120-летию со дня рождения академика Курчатова Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве выпустили новые лимитированные карты «Тройка» и билеты «Единый», посвященные 120-летию со дня рождения академика Игоря Васильевича Курчатова. Тираж первых – пять тысяч экземпляров, вторых – 200 тысяч экземпляров, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Пассажиры могут приобрести тематические проездные в кассах и аппаратах продажи билетов на станциях Кольцевой линии метро и внутри нее.

Напомним, Игорь Курчатов – это советский физик, создатель советской атомной бомбы, а также основатель и первый директор Института атомной энергии. Академик был одним из основоположников использования ядерной энергии в мирных целях.

Ранее KP.RU писал, что тематические карты «Тройка» выпустили в Москве ко Дню заповедников. На проездных изображены животные из Красной книги России: дальневосточный леопард, морж, северный олень, лошади Пржевальского и другие.