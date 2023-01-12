В Москве двое лжеполицейских ограбили детей

В Москве двое лжеполицейских ограбили малолетних детей Фото: Олег ЗОЛОТО

Московские полицейские задержали двух мужчин, ограбивших несовершеннолетних. Злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов и под предлогом поиска наркотиков проникли в квартиру на Ореховом бульваре, где находились только трое детей и две пожилые родственницы. Мать, которая находилась в отъезде и узнала о происходящем из звонка дочери, обратилась к настоящим полицейским, передает «МВД Медиа».

Детям, впустивших незнакомцев, было от четырех до 14 лет. Одна из девочек позвонила маме и по ее просьбе передала телефон одному из пришедших мужчин. После разговора с ним женщина обратилась в полицию.

Злоумышленники быстро забрали мобильные телефоны детей, банковскую карту и паспорт одной из пожилых женщин и спешно скрылись. Предварительная сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

Москвичей возрастом 35 и 38 лет задержали по горячим следам. Похищенное у них изъяли и скоро его вернут владельцам. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Фигуранты оказались ранее судимыми. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU писал, что рецидивист украл сумку с деньгами и драгоценностями на 1 млн рублей у женщины на северо-западе Москвы.