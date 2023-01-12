В Москве за сутки коронавирус выявили у 1539 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

За последние сутки коронавирус в Москве выявили еще у 1539 человек. С начала пандемии заболевание в столичном регионе диагностировали у 3 313 293 граждан. Информацию опубликовали на федеральном портале стопкоронавирус.рф.

В течение 24 часов 113 инфицированных сообщили об ухудшении самочувствия. Всех их направили на лечение в стационары, где они находятся под наблюдением врачей. Также за прошедшие сутки COVID-19 забрал жизнь у 15 человек.

За тот же период 1166 москвичей с подтвержденным коронавирусом выздоровели и сняты с медицинского учета. С начала пандемии болезнь победили 3 120 141 человек. Еще 47654 пациентов справиться с коронавирусом не смогли.

Ранее KP.RU писал, что днем ранее в Москве выявили 1678 новых заражений COVID-19. Госпитализация понадобилась 125 пациентам с коронавирусной инфекцией. За тот же период выздоровели 1087 человек, а скончались от осложнений и последствий ковида 14 пациентов.