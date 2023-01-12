Ефимов: В Москве обрабатывающим предприятиям выданы инвесткредиты на 18,1 миллиарда рублей за три квартала 2022 года

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о росте вложений бизнеса в развитие городской промышленности. Компании расширяют и модернизируют производственные линии, внедряют новые технологии и разработки. Для этого фабрики и заводы столицы не только вкладывают свои средства, но и пользуются кредитами.

«Объем полученных обрабатывающими предприятиями на инвестиционные цели заемных средств в январе – сентябре 2022 года составил 18,1 миллиарда рублей, что вдвое больше, чем за весь 2021 год», - отметил заммэра.

Активное развитие московских компаний позволяет им заниматься импортозамещением. В этом помогает и город, обеспечивая промышленникам более 20 системных финансовых и нефинансовых мер поддержки, а также антикризисные инструменты.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский пояснил, что предприятиям города полагаются льготные займы до 300 миллионов рублей в Московском фонде поддержки промышленности и предпринимательства. Полученные суммы они могут вложить во внедрение IT-решений, закупку оборудования, сырья, материалов и комплектующих, покрытие кассового разрыва, финансирование экспортной деятельности и другие цели.

«В марте 2022 года мэр Москвы утвердил набор антикризисных мер поддержки предприятий, среди которых льготные инвестиционные кредиты, - уточнил глава ведомства. - В июле ставка по ним была снижена с девяти до трех процентов».

Для получения необходимой суммы по льготной ставке, сначала нужно оформить кредитный договор и далее обратиться фонд по адресу: Пресненская набережная, дом 8, строение 1, этаж 4. Подробнее - на сайте фонда или по телефону +7 (495) 777-26-96.

Кроме того, в Центре поддержки промышленности компаниям окажут помощь по вопросам действующих мер поддержки, финансирования и кредитования предприятий, подбора альтернативных поставщиков, взаимодействия с органами власти и другим. Обращения принимаются в будни с 9.00 до 18.00 по телефону +7 (495) 630-00-00 или через электронную почту industrysupport@mos.ru.