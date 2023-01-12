RT: Попавшие в СМИ сообщения о сбежавшем вооружённом военном в Москве оказались фейком

Попавшие в СМИ сообщения о сбежавшем вооружённом военном в Москве оказались фейком Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В четверг, 12 января, в московские средства массовой информации попало сообщение о том, что в одной из столичных военных частей сбежал вооружённый солдат, угрожавший устроить теракт. Эта информация оказалась фейком, о чём пишет RT.

Как сообщает источник, некий мужчина, находящийся в явном состоянии алкогольного опьянения, позвонил в один из столичных военкоматов. Он представился, настоящим именем или нет - не ясно, и заявил о том, что сбежал из военной части, прихватив с собой гранаты и автоматы.

По словам пранкера, он якобы намеревается устроить теракт, и потребовал у сотрудников военкомата быть готовыми к серии взрывов. Однако позже выяснилось, что всё это было злой шуткой. Звонившего уже разыскивает московская полиция.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в каждый московский торговый центр поступило анонимное сообщение о том что здания якобы заминированы. При осмотре выяснилось, что это оказалось фейком. Предполагается, что сообщение отправили с территории Украины.