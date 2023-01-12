Роспотребнадзор: в аптеках Москвы нет дефицита детских жаропонижающих препаратов

В московских аптеках нет дефицита жаропонижающих медикаментов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В московских аптеках нет дефицита жаропонижающих медикаментов, сообщили в Телеграм-канале Роспотребнадзора.

Уточняется, что на сегодняшний день в столице в наличии есть детские препараты в форме суспензии для приема внутрь: более 151 тысячи упаковок МНН Ибупрофен и свыше 61 тысячи упаковок МНН Парацетомол.

Кроме того, в прошлом году на территории России в гражданский оборот ввели более 7,7 миллиона упаковок жаропонижающих свечей для детей с парацетамолом, а за первый рабочий день 2023 года - еще свыше 45 тысяч упаковок.

В Роспотребнадзоре добавили, что при необходимости жаропонижающие свечи с ибупрофеном могут изготавливать в дозировке, назначенной врачом, в производственных аптеках Центра лекарственного обеспечения Депздрава Москвы.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве новая цифровая система ускорит получение результатов исследований при онкозаболеваниях. Этапы проведения гистологических исследований будут автоматизированы.