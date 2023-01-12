Промышленная улица в Москве будет частично перекрыта с 13 января до 25 октября 2023 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве запланировали строительные работы на Промышленной улице, из-за чего на одном её участке проезд для автомобилей будет полностью перекрыт на протяжении практически всего 2023 года - с 13 января до 25 октября. Об этом пишет Телеграм-канал Департамента транспорта столицы.

Речь идет об участке на Промышленной улице от д.13 корп.1 по улице Бехтерева до д.4 стр.1 по Промышленной улице. Проезд будет недоступен круглосуточно, на протяжении всего времени с 13 января до 25 октября.

Также частично ограничат движение по участку улицы Бехтерева от д.50 по Кавказскому бульвару до д.15 стр.5 по улице Бехтерева. Ограничения предполагают постепенное закрытие одной полосы движения, с обустройством временных расширений.

Всех водителей просят учитывать изменения в дорожной карте и заранее подумать о путях объезда перекрытых участков в указанный период времени.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве до 28 апреля 2023 года ограничат движение по нескольким участкам проспекта Мира.