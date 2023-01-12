Более 120 грамм гашиша и марихуаны нашли у пассажира такси в Москве

Сотрудники Госавтоинспекции задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве сотрудники Госавтоинспекции задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

На Хабаровской улице инспекторы остановили автомобиль такси «Киа Рио» для проверки документов. Пассажир, 34-летний москвич, сильно занервничал, поэтому полицейские решили его досмотреть. Под одеждой у мужчины обнаружили три свертка с неизвестным веществом весом около 121 грамма. Экспертиза показала, что это наркотическое средство – гашиш и марихуана.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и по части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Подозреваемый находится под стражей.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве полицейские обнаружили фургон с оборудованием для нарколаборатории. У владельцев незаконного производства изъяли более 9 кг мефедрона и метилэфедрона.