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НовостиОбщество12 января 2023 14:28

Лучшие школьные лесничества 2022 года выбрали в Подмосковье

Победители представят регион на Всероссийском конкурсе
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Комитет лесного хозяйства Московской области заочно подвел итоги конкурса «Лучшее школьное лесничество»

Комитет лесного хозяйства Московской области заочно подвел итоги конкурса «Лучшее школьное лесничество»

Фото: Елена РАКОВА

Комитет лесного хозяйства Московской области заочно подвел итоги конкурса «Лучшее школьное лесничество». Победители представят регион на ежегодном Всероссийском конкурсе, сообщили на сайте правительства Подмосковья.

Ребята участвовали в различных акциях и экологических мероприятиях, проводили уроки для сверстников и детей из дошкольных учреждений, а также создавали агитбригады. Они соревновались в двух номинациях: практическая и просветительская деятельность.

Так, в номинации «Практическая деятельность школьного лесничества» первое место заняло лесничество «Родничок», МБОУ «Коробовский лицей» из Шатуры, второе – «Друзья леса», МОУ СОШ «Перспектива» из Можайского округа, а третье – «Лесная школа» из Ступино.

В номинации «Просветительская деятельность школьного лесничества» победителями стал «Зеленый дом» из Протвино (МБОУ СОШ №3 им. Д.Ф. Лавриненко). На втором месте расположилась эколого-образовательное объединение «Мещера» из Орехово-Зуевского округа. Тройку лидеров замкнуло «Истринское школьное лесничество».

Ранее KP.RU писал, что жителям Подмосковья предложили поучаствовать в пересчете водоплавающих птиц.