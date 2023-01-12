Лучшие школьные лесничества 2022 года выбрали в Подмосковье

Комитет лесного хозяйства Московской области заочно подвел итоги конкурса «Лучшее школьное лесничество» Фото: Елена РАКОВА

Комитет лесного хозяйства Московской области заочно подвел итоги конкурса «Лучшее школьное лесничество». Победители представят регион на ежегодном Всероссийском конкурсе, сообщили на сайте правительства Подмосковья.

Ребята участвовали в различных акциях и экологических мероприятиях, проводили уроки для сверстников и детей из дошкольных учреждений, а также создавали агитбригады. Они соревновались в двух номинациях: практическая и просветительская деятельность.

Так, в номинации «Практическая деятельность школьного лесничества» первое место заняло лесничество «Родничок», МБОУ «Коробовский лицей» из Шатуры, второе – «Друзья леса», МОУ СОШ «Перспектива» из Можайского округа, а третье – «Лесная школа» из Ступино.

В номинации «Просветительская деятельность школьного лесничества» победителями стал «Зеленый дом» из Протвино (МБОУ СОШ №3 им. Д.Ф. Лавриненко). На втором месте расположилась эколого-образовательное объединение «Мещера» из Орехово-Зуевского округа. Тройку лидеров замкнуло «Истринское школьное лесничество».

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