Пожарные исполнили новогоднее желание девочки из Москвы, прокатив ее на машине

Фото: скриншот из видео Телеграм-канала "Городское хозяйство Москвы"

Проживающая в Юго-западном административном округе Москвы 9-летняя девочка давно мечтала покататься на пожарной машине и отправила свою мечту на новогоднюю акцию «Добрая Ёлка». Послание ребёнка попало в руки к сотрудникам пожарно-спасательной бригады № 308, и бравые огнеборцы исполнили мечту маленькой москвички. Об этом пишет пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Спасатели приехали к девочке на пожарной машине, подарили ей новогодние подарки и прокатили в кабине огромной спецтехники. Также ребёнок познакомился с устройством пожарного автомобиля, увидел оборудование спасателей и послушал об их работе из первых уст.

Как отметили в ведомстве, девочка и её родители были очень рады такому визиту. Малышка воспитывается в многодетной семье, и подобное событие для них - отличная отдушина и счастье для детей.

Ранее KP.RU сообщал о том, что замминистра обороны РФ Руслан Цаликов лично помог девочке из Подмосковья исполнить свою новогоднюю мечту и передать папе-военнослужащему подарки и домашнее варенье.