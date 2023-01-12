Грузовик с краном оборвал провода и приостановил движение трамваев на Бауманской улице в Москве

Грузовик с краном оборвал провода и временно остановил движение трамваев на улице Менжинского в Москве Фото: Департамент транспорта Москвы

В четверг, 12 января, в 16:46 произошло ДТП в Москве на Бауманской улице. Проезжающий через трамвайные пути грузовик, в кузове которого установлен подъёмный кран, задел им контактную сеть и оборвал провода. Об этом пишет пресс-служба Департамента транспорта столицы.

Из-за этого инцидента было сильно замедлено движение трамваев № 4, 37 и 50 на Бауманской улице, в районе остановки «Бакунинская улица». Маршруты движения общественного транспорта были изменены, что создало трудности как для пассажиров, так и для машинистов.

Задержка также затронула автобусный маршрут № 440 - вместо проезда по Бауманской улице, водителям приходилось ехать по Нижней Красносельской до Спартаковской улицы.

На данный момент движение маршрута № 440 восстановили, а вот вместо трамваев пока что запущены автобусы, восстановить контактную сеть так быстро пока не удаётся.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве почти на весь 2023 год перекроют движение по участку Промышленной улицы.