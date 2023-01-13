Ефимов: В новогодние праздники оборот сферы развлечений Москвы вырос на четверть

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов подвёл итоги работы столичной сферы развлечений в новогодние праздники. Кинотеатры, концертные площадки, музеи и кафе все это время активно принимали горожан и туристов. Первые восемь дней 2023 года принесли развлекательным заведениям почти 26 миллиардов рублей. Это на четверть больше показателей, зафиксированных годом ранее.

«За первые восемь дней января 2023 года оборот кинотеатров превысил 1,5 миллиарда рублей, что в текущих ценах в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2022-го», - отметил заммэра.

По его словам, в таких же объемах увеличилась посещаемость сеансов. «Количество транзакций в праздники достигло 2,9 миллиона, - уточнил Ефимов. - Вклад в позитивную динамику внесли новогодние кинопремьеры».

Московские музеи в праздники выручили 330 миллионов рублей или на треть больше, чем в прошлом году. Чеков у них было оформлено на четверть больше - всего 376 тысяч.

С 1 по 8 января оборот театров, концертных залов и других развлекательных площадок составил более двух миллиардов рублей. Сумма в 2,2 раза выше, чем за те же дни января 2022-го. Напомним, тогда культурные учреждения работали при соблюдении антиковидных мер.

Департамент экономической политики и развития Москвы привёл статистику по выручке в сфере туризма. Эта цифра за первые восемь дней наступившего года заметно также достигла существенного роста. Желающим съездить в города страны и за рубеж в этот раз не мешали прошлогодние антиковидные ограничения. Оборот столичных турагентств увеличился до восьми миллиардов рублей. Сумма в текущих ценах на 43 процента больше, чем за те же дни праздничные дни 2022-го.

Выручка ресторанов, баров и кафе в новогодние праздники достигла более чем 11 миллиардов рублей. Это на 17 процентов больше, чем в прошлом году. Посетители чаще бывали в заведениях. Рост составил примерно четыре процента – с 11,5 до 12 миллионов транзакций.