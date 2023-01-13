Ефимов: Программа комплексного развития территорий позволит реорганизовать участок в районе Аэропорт

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Гаражи и автосервисы занимают сейчас неэффективно используемый участок между 1-м Амбулаторным проездом и Часовой улицей в районе Аэропорт на севере Москвы. Его площадь - 1,6 гектара. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, площадку реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Проект такого решения опубликован на сайте правительства Москвы.

«Вложения в редевелопмент оцениваются почти в 2,8 миллиарда рублей, - отметил заммэра. - После реализации проекта в бюджет города будет ежегодно поступать 57,6 миллиона рублей».

Преобразованием территории вправе заняться собственник, городской оператор или выбранный на торгах инвестор. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что на участке построят более 23 тысяч квадратных метров социальных и общественно-деловых сооружений. Среди них - детсад на 350 мест и школа на 600 учеников.

«Помимо этого, на участке могут появиться точки общественного питания, магазины, а также отделения банков и объекты благоустройства, - добавил Гаман. - Благодаря редевелопменту площадки в районе Аэропорт будет создано более 170 новых рабочих мест».

Проекты КРТ позволят городу вновь использовать заброшенные земельные участки, создав при этом дополнительно около 550 тысяч рабочих мест. Инвестиции в целом достигнут семи триллионов рублей, поступления в бюджет - около трех триллионов рублей. На торги сегодня выставлены права на КРТ площадки на Кусковской улице, владение 12, а также участков бывших промзон «Вагоноремонт», «Алтуфьевское Шоссе» и «Красный Строитель». Инвесторы могут построить на них жилье, офисы, спортивные сооружения, кафе, рестораны, магазины, гостиницу, производственные предприятия и технопарк. Аукционы проводятся с 31 января по 14 февраля. Приём заявок на участие в торгах уже идёт.

По другим участкам бывших промзон решения о КРТ уже приняты. Среди них - «Октябрьское Поле», «Коровино», «Кунцево», «Алтуфьевское Шоссе», «Братцево», «Теплый Стан» и «Автомоторная», заброшенная стройка в Тропарево-Никулино и площадка в Тимирязевском районе столицы. Городские власти также определились с операторами для реорганизации 15 участков в бывших промзонах, к примеру, «Южный порт», «Зюзино», «Грайвороново» и других.