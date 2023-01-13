В Царицыне с 13 января по 25 октября 2023 года изменят схему движения транспорта Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Царицыне временно изменят схему движения транспорта. Ограничения коснутся двух участков в районе Промышленной улицы. Связано введение изменений с проведением в этой части города строительных работ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ограничения будут действовать с 13 января по 25 октября 2023 года.

Водители не смогут проехать от дома 13, корпуса 1 по улице Бехтерева до дома 4, строения 1 по Промышленной улице. Участок будет перекрыт полностью.

На тот же период поэтапно будут закрывать для проезда одну полосу на участке от дома 50 по Кавказскому бульвару до дома 15, строения 5 по улице Бехтерева. На время ограничений доступную проезжую часть расширят.

Водителей просят заранее планировать свои поездки.

Ранее KP.RU сообщал, что движение на участках проспекта Мира в Москве ограничат до 28 апреля 2023 года для реконструкции инженерных сетей.