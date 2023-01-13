Синоптик предупредил о потеплении и сильном ветре в Москве 14 и 15 января 2023 года
Фото: Михаил ФРОЛОВ
К выходным в Москву придет потепление. Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал о погоде в столице 14 и 15 января.
Предстоящие выходные в Москве будут теплыми, температура воздуха прогреется до нуля градусов. Но вместе с потеплением столицу накроет порывистый ветер. А вот осадков не ожидается, хотя возможет местами снег.
- Порывистый ветер немножко смажет впечатления от прихода тепла. Осадков в Москве не ожидается, разве что незначительный снег, — заявил метеоролог NEWS.ru.
Вторая середина месяца будет теплой, температурные значения ожидаются в пределах одного-двух градусов тепла.
Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец отметил, что в столицу снова вернутся морозы, но не такие сильные.
- Крещенские морозы, конечно же, будут, но не такие жесткие, как были в Рождество: ночью до 10-15 градусов, днем – 5-10. Вполне себе норма середины зимы для столичного региона, - сказал он.