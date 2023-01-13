На Арбате задержан москвич после попытки продать государственные награды СССР

Полицейские задержали москвича пытавшегося продать медали Фото: МВД Медиа

Неравнодушные очевидцы сообщили в полицию о том, что неизвестный мужчина в пунктах оценки и скупки антиквариата на улице Арбат пытается продать предметы, схожие с государственными наградами СССР. На место выехали сотрудники правоохранительных органов, которые задержали странного продавца. О произошедшем пишет «МВД Медиа».

Задержанным оказался 44-летний житель столицы. У мужчины с собой были медали «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «В память 800-летия Москвы», а также юбилейная награда «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Злоумышленник пояснил, что нашел предметы на улице. Экспертиза установила, что медали подлинные. Возбуждено уголовное дело о попытке сбыта официальных государственных наград. Фигуранта отпустили под подписку о невыезде.