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НовостиОбщество13 января 2023 7:19

На Арбате задержан москвич после попытки продать государственные награды СССР

Мужчина утверждает, что нашел награды на улице
Мила ГЕНЬ
Полицейские задержали москвича пытавшегося продать медали

Полицейские задержали москвича пытавшегося продать медали

Фото: МВД Медиа

Неравнодушные очевидцы сообщили в полицию о том, что неизвестный мужчина в пунктах оценки и скупки антиквариата на улице Арбат пытается продать предметы, схожие с государственными наградами СССР. На место выехали сотрудники правоохранительных органов, которые задержали странного продавца. О произошедшем пишет «МВД Медиа».

Задержанным оказался 44-летний житель столицы. У мужчины с собой были медали «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «В память 800-летия Москвы», а также юбилейная награда «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Злоумышленник пояснил, что нашел предметы на улице. Экспертиза установила, что медали подлинные. Возбуждено уголовное дело о попытке сбыта официальных государственных наград. Фигуранта отпустили под подписку о невыезде.