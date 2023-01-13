Дептранс: Роспотребнадзор не выявил опасных веществ в салонах московских автобусов и электробусов

В каждом салоне взяли порядка 250 микробиологических, санитарно-химических проб, проб для оценки токсичности воздуха Фото: Михаил ФРОЛОВ

Роспотребнадзор проверил чистоту воздуха в салонах московских автобусов и электробусов. Все показатели соответствуют санитарным и экологическим нормам, опасных веществ не выявлено, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Исследование проводилось, когда общественный транспорт был загружен почти на 100%. В каждом салоне взяли порядка 250 микробиологических, санитарно-химических проб, а также проб для оценки токсичности воздуха.

Специалисты выяснили, что показатели оксида углерода, метана, диоксида и оксида азота и других веществ в автобусах Мосгортранса минимальны, а общее значение микробов соответствует норме. Ездить в городском транспорте безопасно.

Всего в столице курсируют 1050 инновационных электробусов и свыше 5,6 тыс. автобусов класса Евро-5.

«Мы регулярно проводим исследования на соответствие экологическим и санитарным нормам нашего подвижного состава, а также следим за качеством уборки и дезинфекции в парках», - подчеркнул глава ведомства Максим Ликсутов.

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