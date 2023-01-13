Движение на МЦК между станциями Хорошево и Крымская приостановят с 21 по 22 января 2023 года

Движение поездов МЦК на участке «Хорошево – Крымская» приостановят на сутки Фото: Евгения ГУСЕВА

Движение поездов МЦК на участке «Хорошево – Крымская» приостановят на сутки – с 21 по 22 января. В это время железнодорожники установят пролетные строения, необходимые для возведения тоннеля в районе Москва-Сити, сообщали в пресс-службе Московской железной дороги.

В течение всего дня на остальном участке «Ласточки» будут следовать с интервалами в 8 минут. Составы, курсирующие против часовой стрелки, будут ходить только до «Хорошево», а по часовой – только до «Крымской». Временно закроют станции «Шелепиха», «Деловой центр», «Кутузовская», «Лужники», «Площадь Гагарина».

Работы по установке специальных инженерных конструкций проведут с 03:00 21 января до 03:00 22 января в выходные дни, когда пассажиропоток небольшой.

Уточняется, что новый тоннель длиной 30 метров в будущем свяжет станции «Тестовская» МЦД-1 и северный вестибюль одноименной станции МЦД-4. У платформы создадут крытую пешеходную галерею для перехода к метро «Международная» и МЦК «Деловой центр».

Ранее KP.RU сообщал, что движение на участках проспекта Мира ограничат до 28 апреля 2023 года из-за реконструкции инженерных сетей.