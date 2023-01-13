В Москве задержали банду лжеводопроводчиковь из восьми человек

В Москве задержали банду лжеводопроводчиков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве полицейские пресекли деятельность аферистов, обманывавших пенсионеров под предлогом проверки водопроводных труб. Лжекоммунальщики «впаривали» своим жертвам замену элементов системы водоснабжения. За свою работу водопроводчики брали суммы, многократно превышающие стоимость оборудования и его установки, пишет «МВД Медиа».

Всех членов группы аферистов задержали. В общей сложности под следствием оказалось восемь человек.

Соучастники звонили пожилым людям, представлялись работниками ЖКХ и сообщали о внеплановой проверке водопроводных труб. Затем к пенсионерам приходили рабочие и под предлогом капитального ремонта дома, который якобы запланирован на ближайшее время, убеждали заменить элементы системы водоснабжения.

Общий ущерб превышает миллион рублей.

Возбуждены восемь уголовных дел по статьям о мошенничестве, соединенные в одно производство. При обыске у подозреваемых изъяли сантехническое оборудование, а также договоры, мобильные телефоны, электронные носители информации, банковские карты и другие доказательства.

Оперативно-розыскные мероприятия проводили при участии Росгвардии.

Двоих фигурантов заключили под стражу. Остальные обвиняемые отправлены под домашний арест или под подписку о невыезде.

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