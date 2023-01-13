За последние сутки в Москве выявили 1728 новых случаев COVID-19

Всего с начала пандемии в Москве ковидом заболел 3 315 021 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 1728 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее в столице выявили 1539 инфицированных COVID-19, следует из данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф в пятницу, 13 января.

В стационары попали 123 горожанина, еще 1063 пациента выздоровели. Вирус унес жизни 16 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заболел 3 315 021 москвич, 3 121 204 жителя вылечились, 47 670 – умерли.

В России за последние 24 часа зафиксировали 5078 новых случаев заражения COVID-19.Госпитализация потребовалась для 876 человек, 4271 пациент выздоровел после болезни, умерли 47 россиян.

Ранее KP.RU сообщал, что вирусолог Павел Волчков назвал причины резкого роста заболеваемости ОРВИ в Москве. По его словам, причиной этому стали вирусы гриппа, преимущественно А и В. Он добавил, что СOVID-19, скорее всего, останется с москвичами навсегда, а вот грипп будет возникать лишь сезонно.