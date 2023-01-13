Четыре автомобиля столкнулись на 29 километре МКАД в Москве

Четыре автомобиля столкнулись на 298 километре МКАД Фото: Департамент транспорта Москвы

На внутренней стороне 29 километра МКАД в Москве столкнулись четыре автомобиля. Среди них три легковушки и один грузовик. На месте работают оперативные службы города, передает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На кадрах с места происшествия видно, что одну из машин отбросило через несколько полос на обочину. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, отметили в ведомстве.

Для устранения последствий аварии временно перекрывали две крайние правые полосы, для проезда оставались три из пяти полос. Дептранс обратился к водителям с просьбой выбирать пути объезда.

В 12:12 ведомство сообщило о восстановлении движения

Ранее KP.RU писал, что шесть автомобилей столкнулись на пересечении проспекта Андропова и улицы Маршала Шестопалова в Москве 11 января.