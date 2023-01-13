Ангар со стройматериалами загорелся рядом с аэропортом Внуково в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На западе Москвы, неподалёку от аэропорта Внуково, загорелся отдельно стоящий ангар, в котором хранятся строительные материалы. Площадь возгорания пока неизвестна, на место выехали сотрудники пожарно-спасательных частей. Об этом пишет издание РИА Новости, со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что возгорание произошло на улице Центральной, в отдельно стоящем складском здании. О пострадавших, как и об обстоятельствах пожара, пока ничего не известно - информация уточняется.

Ранее KP.RU сообщал о мощном пожаре, который начался на автомобильной парковке в Рассказовке. 11 января там загорелись сразу четыре машины. По предварительным данным, причиной возгорания стала вспыхнувшая ёмкость с дизельным топливом. Горючая жидкость протекла в канализацию и добралась по коллектору до реки - на месте очевидцы видели передвижную лабораторию по замеру выбросов.