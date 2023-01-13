Аренда однокомнатных квартир в Москве за год подешевела на 7-12%

В Москве за год снизилась стоимость аренды жилья Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве за год снизилась стоимость аренды жилья: однушки подешевели на 7% (декабрь 2022 года к декабрю 2021), двухкомнатные квартиры – на 9,5%, сообщает РБК со ссылкой обзор компании «Миэль».

По данным аналитиков, в декабре в столице можно было снять однокомнатную квартиру в среднем за 36,5 тыс. рублей, а двухкомнатную – за 48,8 тыс. рублей. Цены упали на фоне роста предложения: к концу года на рынке появилось порядка 50 тыс. объектов.

В ЦИАН также сообщили о снижении ставок на аренду квартир: показатель сократился на 12%. В компании «Инком-Недвижимость» добавили, что недвижимость в столице сдавали со скидкой от 5% до 10%.

«Декабрь в арендном сегменте не сезон. Первую половину января люди будут так или иначе отдыхать, во второй половине начнется легкое оживление. Так происходит из года в год», - уточнили специалисты.

Ранее KP.RU сообщал, что в конце 2022 года на рынке Москвы самая дешевая квартира стоит 2,8 миллиона рублей. Это студия площадью 11 «квадратов», расположенная у станции метро «Щелковская».