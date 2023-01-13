«Жёлтый» уровень погодной опасности продлили в Москве до 15 января из-за гололедицы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Синоптики продлили срок действия предупреждения о «жёлтом» уровне погодной опасности в Москве и Московской области до 11:00 15 января. Причиной, как и в прошлый раз, стала гололедица. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Изначально сообщалось о том, что предупреждение о гололедице продлится в Москве до утра 14 января. Уже в 07:00 субботы предполагалось, что погода позволит отменить предупреждение о потенциально опасной погоде, однако обстоятельства заявили иначе.

Напомним, «жёлтый» уровень погодной опасности означает, что погода может представлять угрозу здоровью и деятельности человека, но лишь в потенциале. Такое предупреждение не говорит о том, что жителям региона нужно как-либо менять свой распорядок дня, но призывает к особой осторожности.

В случае если погода несёт действительную, прямую угрозу здоровью человека, объявляется «оранжевый» уровень опасности, а если ситуация ещё хуже - «красный».