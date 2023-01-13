Две легковушки столкнулись на внутренней стороне 99 км МКАД в Москве

Движение осуществляется по 4 полосам из 5 Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на внутренней стороне 99 километра МКАД произошла авария: столкнулись два легковых автомобиля, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта 13 января.

На кадрах с места происшествия видно, что обе машины серьезно повреждены: у одной из них появилась огромная вмятина ка капоте, у другой – помято заднее крыло. На месте аварии работают оперативные службы города. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося. Информация о пострадавших уточняется.

Движение в районе ДТП осуществляется по четырем полосам из пяти. Автомобилистов просят по возможности объезжать данный участок.

Ранее KP.RU писал, что на внутренней стороне 29 километра МКАД столкнулись четыре автомобиля: три легковушки и грузовик. Одну из машин отбросило прямо к обочине. Сведения о пострадавших не поступали. На участке перекрывали две полосы из пяти.