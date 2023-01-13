Врач Тяжельников рассказал москвичам, как справиться с метеозависимостью

Комфортное для человека атмосферное давление — 760 мм рт. столба Фото: Shutterstock

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы, врач Андрей Тяжельников рассказал, как бороться с метеозависимостью.

«Комфортное для человека атмосферное давление — 760 мм рт. столба. Его колебания заставляют организм работать с повышенной нагрузкой. Но не все люди с ней справляются легко», - отметил он в беседе с aif.ru.

Во время перемены атмосферного давления специалист рекомендует избегать стрессов и переутомления, а также отказаться от чрезмерного употребление спиртного. Кроме того, стоит скорректировать питание. Например, гипертоникам лучше добавить в рацион побольше фруктов и овощей и отказаться от соленой пищи, а гипотоникам – включить в меню продукты с высоким содержанием бета-каротина и аскорбиновой кислоты.

Врач добавил: при постоянных перепадах атмосферного давления лучше отказаться от тяжелых тренировок. Восполнить физическую активность лучше прогулками на свежем воздухе и простыми разминками.

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