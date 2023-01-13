Перехватывающими парковками в Москве за 2022 год воспользовались более 1,5 млн раз Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За весь 2022 год перехватывающими парковками в Москве воспользовались более 1,5 млн раз. Водители бесплатно оставляли свои автомобили, чтобы разгрузить транспортный поток и пересесть на общественный транспорт. Об этом пишет пресс-служба Департамента транспорта столицы.

Всего в Москве 77 таких парковок, из которых восемь построили в прошлом году. Они позволяют как сэкономить время в пути, так и освобождают дороги города от обилия автомобилей в особенно загруженные часы и дни.

Чтобы бесплатно оставить автомобиль на перехватывающей парковке необходимо соблюсти ряд условий: с 5:30 утра до 2 часов ночи надо проехать не меньше 2-х раз на метро, МЦК или МЦД; первой поездкой должен быть любой транспорт, отходящий от ближайших к парковке остановок и станций.

- Перехватывающие парковки позволяют автомобилистам удобно и выгодно продолжать поездку на городском транспорте, экономить время в пути, а также помогают разгрузить дороги, - заявляет глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве построили официальную общественную стоянку, на месте предыдущей, незаконной парковки автомобилей.