В Москве пожарные выехали для проверки больницы №31 после сработавшей сигнализации Фото: Мария ЛЕНЦ

Пожарные выехали на сообщение о срабатывании сигнализации в клинической больнице №31 в Москве, передает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы. Подразделения столичного пожарно-спасательного гарнизона выехали на проверку информации.

Сообщается, что в Москве в пятницу, 13 января, сигнализации сработали в десятках больниц и административных учреждений. Пожарные выезжали на каждый из вызовов для проверки. В экстренных службах отметили, что количество срабатываний сигнализаций сегодня больше, чем в обычные дни.

Ранее KP.RU писал, что в начале декабре в аэропорту Шереметьево начался потоп из-за сработавшей пожарной сигнализации. Система сработала ложно и запустила работу спринклерных оросителей. Пассажирам пришлось прятаться от «дождя». При этом на улице в это время также было сыро. Службы аэропорта оперативно перекрыли воду, локализовали последствия.