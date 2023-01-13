Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 января 2023 12:15

В Москве пожарные выехали для проверки больницы №31 после сработавшей сигнализации

13 января сразу в нескольких десятках учреждениях столицы сработали пожарные сигнализации
Мила ГЕНЬ
В Москве пожарные выехали для проверки больницы №31 после сработавшей сигнализации

В Москве пожарные выехали для проверки больницы №31 после сработавшей сигнализации

Фото: Мария ЛЕНЦ

Пожарные выехали на сообщение о срабатывании сигнализации в клинической больнице №31 в Москве, передает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы. Подразделения столичного пожарно-спасательного гарнизона выехали на проверку информации.

Сообщается, что в Москве в пятницу, 13 января, сигнализации сработали в десятках больниц и административных учреждений. Пожарные выезжали на каждый из вызовов для проверки. В экстренных службах отметили, что количество срабатываний сигнализаций сегодня больше, чем в обычные дни.

Ранее KP.RU писал, что в начале декабре в аэропорту Шереметьево начался потоп из-за сработавшей пожарной сигнализации. Система сработала ложно и запустила работу спринклерных оросителей. Пассажирам пришлось прятаться от «дождя». При этом на улице в это время также было сыро. Службы аэропорта оперативно перекрыли воду, локализовали последствия.