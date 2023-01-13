Синоптик Синенков: в предстоящие выходные в Москве потеплеет до -1 градуса

В Москве 14 и 15 января в Москве ожидается облачная погода и до -1...-3 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новая волна потепления придет в столицу уже в эти выходные. В воскресенье столбики термометров покажут около -1 …-3 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра «Фобос» Александра Синенкова.

Синоптик добавил, что 14 и 15 января в Москве ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба, что немного выше нормы климата. В городе будет дуть южный, порывистый ветер. Он отметил, что в пятницу, 13 января, воздух в столице остынет до -4 градусов. В Подмосковье подморозит до -7 градусов.

По словам метеоролога, потепление в Москве продлится до конца следующей недели. 18 и 19 января воздух прогреется до +3 градусов.

Ранее KP.RU писал, что в столице предстоящее Крещение может стать рекордно теплым второй раз с 1879 года. В городе будет около +3…+4 градусов, что совсем нетипично для этого дня.