Блогера Диму Масленникова госпитализировали в московскую больницу в состоянии средней тяжести

Масленникова уже выписали из больницы под амбулаторное лечение. Фото: ТВ-3

Блогер Дима Масленников попал в московскую больницу в состоянии средней тяжести. Врачи выявили у 29-летнего артиста нарушение ритма сердца и поставили предварительный диагноз - «наджелудочковая тахикардия», сообщает телеграм-канал Mash.

Госпитализацию Масленникова подтвердили KP.RU его коллеги по компании Wildjam, которая занимается продюсированием артиста. Они уточнили, что блогер сам вызвал врачей. В настоящий момент его уже выписал из медицинского учреждения, молодой человек находится под амбулаторным наблюдением.

Напомним, Дима Масленников – это российский видеоблогер, музыкант и телеведущий. Популярность ему принесли ролики на YouTube в жанрах лайфхаки, экстрим-видео, охота за приведениями.

Ранее KP.RU сообщал, что певица Анна Семенович проходит реабилитационную терапию после COVID-19. Она пропивает витамины и БАДы, выписанные врачом. Артистка уже в третий раз переболела острым инфекционным заболеванием.