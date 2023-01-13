Полиция задержала главу Московского НПЦ наркологии Сергея Копорова по обвинению в мошенничестве

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Сегодня, 13 января, в Москве был задержан глава Московского НПЦ наркологии Сергей Копоров. Он обвиняется в мошенничестве, и проходит по уголовному делу бывшего главного нарколога Министерства здравоохранения России Евгения Брюна. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметили в суде, Копоров Сергей Георгиевич обвиняется в мошенничестве, как и бывший главный нарколог Минздрава РФ Брюн. МВД будет настаивать на заключении руководителя НПЦ наркологии под стражу.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве задержали экс-главного нарколога Министерства здравоохранения РФ Евгения Брюна - заслуженного врача России, доктора медицинских наук и профессора. Брюн был задержан в конце лета 2022 года, по делу о мошенничестве. Предполагается, что он причастен к скандальной истории с введением новых правил медосмотра для автомобилистов, которые приняли в 2019 году.

Сразу после того, как стало известно о задержании Брюна, его сняли с должности главного нарколога страны. В ведомстве заявили о готовности оказать следствию всю необходимую поддержку.