Ефимов: Благодаря программе КРТ реорганизуют неэффективно используемый участок в Красносельском тупике

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

На сайте правительства Москвы опубликован проект решения о реорганизации неэффективно используемого участка вдоль Красносельского тупика, недалеко от Верхней Красносельской улицы. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, его приведут в порядок по программе комплексного развития территорий (КРТ).

«На участке 0,36 гектара планируется построить спортивные объекты, в том числе расширить площадку для расположенной рядом общеобразовательной Пушкинской школы № 1500», - отметил заммэра.

По его словам, сооружения займут 2,5 тысячи квадратных метров. Благодаря проекту жители получат комфортные условия для спортивных занятий. Перезагрузкой заброшенной территории вправе заняться собственник, городской оператор или выбранный на торгах инвестор. При отказе владельца имущества от участия в проекте ему компенсируют рыночную стоимость принадлежащей собственности.

Заброшки постепенно возвращаются в оборот по программе КРТ. При этом в городе появятся дополнительно около 550 тысяч рабочих мест. Инвестиции в проекты составят семь триллионов рублей. В бюджет столицы поступит около трех триллионов рублей. На торги сегодня выставлены права на КРТ площадки на Кусковской улице, владение 12, а также участков бывших промзон «Вагоноремонт», «Алтуфьевское Шоссе» и «Красный Строитель». Среди сооружений, которые могут возвести здесь инвесторы, - жилье, офисы, спортивные объекты, кафе, рестораны, магазины, гостиница, производственные предприятия и технопарк. Приём заявок на участие в торгах уже стартовал.

Кроме того, решения о КРТ уже приняты по участкам таких бывших промзон, как «Октябрьское Поле», «Коровино», «Кунцево», «Алтуфьевское Шоссе», «Братцево», «Теплый Стан» и «Автомоторная», заброшенная стройка в Тропарево-Никулино и площадка в Тимирязевском районе столицы. Городские власти также выбрали операторов для 15 участков в бывших промзонах «Южный порт», «Зюзино», «Грайвороново», «Варшавское шоссе», «Северянин», «Кирпичные улицы», «Западная водонапорная станция», «Свиблово», «Кунцево», производственной зоны «Алабушево» и заброшек в районах Хорошево-Мневники, Москворечье-Сабурово и Южнопортовый.