Овчинский: Московский производитель RFID-продукции включен в реестр Минпромторга России

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Современную RFID-продукцию, применяемую во многих сферах, в течение двадцати лет производит зеленоградская компания ISBC. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, предприятию выдан документ, подтверждающий локализацию технологического процесса производства продуктов на территории России.

«В 2022 году 19 разработок было занесено в реестр отечественной продукции Минпромторга, - отметил глава ведомства. - Это 12 видов смарт-карт, которые широко применяются в Московском метрополитене, и семь многофункциональных RFID-брелоков».

По его словам, продукция изготовлена преимущественно из отечественных компонентов и широко применяется уже в 78 регионах России. Напомним, для участия в госзакупках производимым в стране товарам необходимо включение в реестр российской продукции. Затем у них появляются преимущества перед импортом, а именно, госзакупщики должны выбирать отечественные товары при их наличии.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский Фото: другой источник.

Разработанные московским производителем смарт-карты полезны и сфере транспорта, и в других отраслях. Например, ими можно пользоваться как электронным читательским билетом, школьной картой, ключ-картой, ски-пассом для горнолыжных склонов или картами для систем лояльности. Кстати, вместо пластиковых карт вполне пригодятся выпускаемые столичной компанией могофункциональные брелоки. Их используют, к примеру, в транспортных системах, для прохода на охраняемые объекты, в проектах умной домофонии или как рекламный носитель. Инженеры ISBC придумали специально для RFID-брелка покрытие из композитного материала. Его преимущества - прочность и износостойкость. Благодаря этому брелок защищён от высоких температур и продолжает работать даже, если попал в воду.

Генеральный директор ООО «Смарт Системз» Никита Кожемякин пояснил, что локализация производства и качество инженерных разработок ISBC дают возможность предприятию наполнить своей продукцией прежде всего отечественный рынок. При этом компания обеспечивает ещё и партнеров в других странах российским товаром, успешно конкурирующим с мировыми аналогами.